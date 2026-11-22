Врач ЦСКА: Акинфеев больше не выйдет на поле в этом году

Капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев больше не появится на поле до 2026 года. Об этом сообщил врач армейцев Эдуард Безуглов, пишет ТАСС .

У команды в 2026 году осталось три встречи: выезд к тольяттинскому «Акрону» в Фонбет — Кубке России, домашний матч с петербургским «Зенитом» и гостевая игра с московской «Родиной» в Альфа-банк — Российской премьер-лиге.

«Игорь находится в хороших кондициях, потихоньку набирает форму. Сейчас уже смысла нет, думаю, что в этом году не сыграет. Но он в декабре остается здесь, продолжит набирать кондиции», — сказал Безуглов.

Акинфеев выбыл после травмы, полученной 4 апреля в матче чемпионата России с «Акроном» (2:1). С тех пор в официальных играх он не участвовал. Основным вратарем стал Владислав Тороп, однако в игре 11-го тура текущего сезона с московским «Динамо» (1:3) он допустил результативную ошибку. После этого ворота армейцев в премьер-лиге защищал Максим Бориско, купленный у калининградской «Балтики».

40-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю карьеру играет за этот клуб. На его счету 6 титулов чемпиона России, по 8 побед в Кубке и Суперкубке страны, а также Кубок УЕФА. Ему принадлежит рекорд по числу трофеев среди российских футболистов.

В прошлом году голкипер получил приз ТАСС «За верность» в категории «РПЛ». 2 июня ЦСКА объявил о продлении контракта с вратарем на один сезон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.