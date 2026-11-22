Многодетная жительница Новокузнецка Кемеровской области осталась без социальных выплат и лишилась работы после того, как в государственных базах данных за ней ошибочно закрепили двоих чужих детей из других субъектов страны. Об этом сообщает РЕН ТВ .

Проблема обнаружилась в феврале. 36-летняя Ольга, воспитывающая троих собственных детей в возрасте 2, 10 и 11 лет, попыталась продлить единое пособие через портал «Госуслуги», но получила отказ.

Как выяснилось, в реестрах к ее профилю оказались привязаны еще два несовершеннолетних однофамильца.

Согласно документам, мальчик появился на свет в 2016 году в Красноярске, а девочка — в Екатеринбурге. При этом жительница Кемеровской области ни разу не посещала ни один из этих городов. В действительности в ноябре 2016 года женщина родила своего родного сына в Прокопьевске.

Чтобы исправить ошибку, горожанке пришлось обращаться с заявлением в суд. В иске, оказавшемся в распоряжении журналистов, она требовала официально установить факт отсутствия родственных связей и признать, что мальчик из Красноярска не является ее сыном.

Суд в Прокопьевске полностью удовлетворил требования заявительницы, подтвердив отсутствие материнства в отношении чужих детей и обязав органы ЗАГС аннулировать некорректные сведения. Информацию о девочке из Екатеринбурга уже исключили из баз, однако мальчик из Красноярска по-прежнему числится за Ольгой.

Сотрудники местного ЗАГС запрашивают дополнительный экземпляр решения суда, заверенный печатью. До момента внесения правок Социальный фонд продолжает отказывать многодетной матери в начислении пособий. Из-за затянувшейся бюрократической волокиты женщина потеряла работу и оказалась без средств к существованию.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.