Вести практику как психологи строго должны люди, подтвердившие свои навыки при проверке профессиональным сообществом. Только так можно исключить из этой сферы шарлатанов и мошенников, сообщил РИАМО депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Сегодня часто в соцсетях можно увидеть откровения людей, называющих себя психологами. Они дают различные советы по отношениям, а также призывают поискать у себя травмирующий опыт и проработать его. Нередко люди следуют советам лжепсихологов, что приводит к негативным результатам — ссорам с родителями и родственниками, разводам и ухудшению отношений с друзьями.

«Практиковать услуги психолога необходимо либо при наличии соответствующего высшего образования, либо после подтверждения квалификации. Потому что у нас интернет наводнен странными мужчинами и женщинами, которые называют себя психологами и выдают абсолютую дичь про абьюзинг, газлайтинг и так далее. Какие-то ПТУшницы называют себя психологами, и еще, не дай Бог, детскими психологами. Это тем более недопустимо», — сказал Милонов.

По его словам, все услуги психолога должны оказываться только надлежащими людьми после проверки их знаний и умений профессиональным сообществом.

День психолога в России отмечается ежегодно 22 ноября. Дипломированный психолог работает с душевным состоянием клиента. Он не только помогает найти выход из затруднительной ситуации, но и оказывает эмоциональную поддержку. Специалист определяет, есть ли у клиента негативные поведенческие и когнитивные установки, и помогает ему преодолеть их, чтобы вернуться к комфортному образу жизни.

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