Микотоксины остаются от плесневых грибов, даже если сам гриб с продукта убрали. Их действие может ослабнуть при варке или жарке, но полностью яды не исчезают. Поэтому варенье из заплесневелых ягод или подгнивших яблок — сомнительное удовольствие, так как в них может быть ботулин, об этом РИАМО сообщила гастроэнтеролог, педиатр и кандидат медицинских наук Ольга Горячева.

Холодильник тоже не станет спасением, хотя рост плесени в нем замедляется.

«Холод может замедлять развитие большинства плесневых грибов. И вероятность образования новых токсинов тоже может снижаться. Но некоторые плесневые грибы способны к размораживанию при низких температурах, и уже образовавшиеся микотоксины не уйдут при охлаждении или заморозке», — пояснила врач.

Если условия хранения нарушены, например техника разморозилась или подтекает и влажность выросла, плесень появится еще быстрее. Иными словами, холодильник помогает не допустить размножения, но уже зараженный продукт не обезвреживает.

Многие продолжают есть яблоки с подгнившим краем, срезая испорченное.

«Мы срезаем, едим дальше. Но там может быть ботулин, который может распространяться за значимые пределы видимой ткани. Особенно важно, что такие яблоки любят использовать для домашнего сока или варенья. Это очень большая проблема. Залежалый бочок — ерунда, думаете вы, так вот, это не ерунда, так думать не надо», — предупредила врач.

К той же категории она отнесла орехи, у которых изменились края, цвет или появились следы плесени.

Продукты в группе риска

В группе риска — крупы, орехи (особенно фисташки, арахис и грецкие) и сухофрукты. Для них важны сухость, подходящая температура и защита от влаги.

«Сухофрукты при неправильном хранении, даже визуально неизмененные, могут иметь грибковое заражение», — добавила Горячева.

Крупные зерновые продукты тоже иногда содержат микотоксины, которые накопились еще до сбора урожая или при неправильном хранении сырья. Сами продукты при этом не опасны: риск связан с загрязнением сырья и нарушением технологий производства и хранения. А бывает, что плесень не видна, но на здоровье все равно влияет.

Из-за этого лучше не брать на развес фисташки, арахис и другие орехи, сушеные финики, изюм и прочие сухофрукты, специи, особенно молотый перец и куркуму, крупы, зерновые смеси и семечки. Даже условно герметичная упаковка не всегда защищает от плесени и токсинов: все решают сырье, влажность, температура и срок хранения, а также контроль качества.

Универсального срока, через который проявится отравление, нет. При высокой дозе токсинов реакция наступает в первые часы: тошнота, рвота, диарея, позже — повреждение печени. При воздействии в течение года страдают печень и иммунитет.

«Если это многолетнее воздействие, то здесь можно подумать и про онкологические заболевания, в первую очередь про рак печени. Но нет такого, что если вы полгода едите прогнившие яблоки, у вас точно будет рак печени», — уточнила Горячева.

Как себя обезопасить

Осторожнее стоит быть с детьми: у них иммунитет слабее и склонность к отравлениям выше.

«Главное правило, которое хочу, чтобы вы запомнили: плесень не равно ерунда, „помою и пройдет“. Плесень — это то, что требует уборки, промывки и иногда правильного обеззараживания. Истории из серии „всегда ели и было ничего“ в данном случае работают исключительно как эффект выжившего», — подчеркнула эксперт.

Лучшая защита — выбрасывать явно испорченное, покупать качественное сырье и хранить его по правилам. Бояться орехов, круп и сухофруктов при этом не нужно: они должны оставаться частью полноценного рациона.

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