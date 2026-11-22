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Силы ПВО уничтожили 170 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

За минувшую ночь российские системы противовоздушной обороны сбили и подавили 170 БПЛА, запущенных со стороны Украины. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Массированную воздушную атаку дежурные расчеты отражали сразу в нескольких субъектах страны. Цели поражались в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областей.

Также БПЛА ВСУ сбивали в небе над Краснодарским краем и Республикой Крым.

Часть беспилотных летательных аппаратов была уничтожена на подлете. БПЛА сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

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