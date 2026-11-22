В Якутии нашли трупы 2 человек с огнестрельными ранениями, в том числе подростка Происшествия сегодня в 08:02 Фото - © Медиасток.рф

Трагедия со стрельбой произошла 22 ноября в селе Октемцы муниципального района Хангаласский улус в Якутии. В одном из частных домовладений были найдены тела двух человек с огнестрельными ранениями, причем один из погибших является несовершеннолетним, сообщает пресс-служба Прокуратуры Якутии.

С огнестрельным ранением в больницу доставили еще одного подростка. Медики проводят необходимые лечебные процедуры для спасения пострадавшего. На место происшествия прибыл прокурор Хангаласского района Альберт Готовцев. Надзорное ведомство взяло под строгий контроль установление всех обстоятельств и первопричин произошедшего. По данному факту начата процессуальная проверка. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.