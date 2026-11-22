«Готовиться нужно с запасом»: как выйти на 80+ баллов на ЕГЭ за 11 класс

Даже если в начале 11 класса результаты пробных экзаменов далеки от желаемых, одного учебного года вполне достаточно, чтобы заметно улучшить результат, сообщил РИАМО репетитор по математике, зарегистрированный на сервисе «Профи.ру», Руслан Сабирзянов.

По его словам, главная сложность для многих выпускников заключается не в объеме материала. 11 класс требует перестройки привычного режима: подготовка к экзаменам становится длительным проектом. А его результат складывается из регулярной работы в течение учебного года.

Пробный экзамен помогает найти пробелы в знаниях

Начинать подготовку с попытки сразу освоить весь материал не стоит. Если первый пробник показал результат значительно ниже 80 баллов, это прежде всего дает понять, какие темы уже освоены, а где есть пробелы.

Поэтому можно не тратить одинаковое количество времени на весь школьный курс.

Подготовка к ЕГЭ с репетитором: как экономить время школьника

Самостоятельно выстроить такую работу можно. Но при подготовке с репетитором выпускнику не придется самому определять, какие темы требуют внимания в первую очередь и как постепенно усложнять задания. Таким образом, время оптимизируется.

«При этом подготовка не должна сводиться только к постоянному решению задач. Важно сначала разобраться с теорией, понять принципы решения и последовательно переходить от более простых тем к более сложным», — считает Сабирзянов.

Как добавил специалист, еще важно помнить, что успех на экзамене зависит не только от правильности решения заданий, но и от соблюдения требований к оформлению.

«На ЕГЭ можно потерять балл не только из-за незнания материала, но и из-за неправильного оформления. Поэтому важно заранее разобраться в требованиях и отрабатывать их вместе с решением задач», — пояснил собеседник.

Первичные и вторичные баллы ЕГЭ

Еще одна особенность экзаменов — система перевода первичных баллов в привычную стобалльную шкалу. Поэтому число правильно выполненных заданий нельзя напрямую воспринимать как процент от итогового результата.

По словам Сабирзянова, первая часть экзамена уже позволяет получить значительную часть итогового результата — около 70 баллов. Дальше набор баллов идет медленнее.

«Для результата более 80 баллов в ЕГЭ по профильной математике, например, есть условный „джентльменский набор“: хорошо выполненная первая часть и несколько наиболее простых заданий второй части. Это уже дает результат выше 80 баллов», — подчеркнул репетитор.

Именно поэтому выпускнику не нужно с самого начала ставить перед собой задачу решить самые сложные задания экзамена. Сначала разумно добиться устойчивого результата на тех задачах, которые дают основную часть баллов, и только потом увеличивать сложность.

Самые сложные задания ЕГЭ по математике

Последние задания требуют значительно больше времени на подготовку. Среди наиболее сложных тем в ЕГЭ по математике собеседник назвал стереометрию, планиметрию, параметры и теорию чисел.

«Последние задания заметно сложнее остальных и требуют отдельной, более глубокой подготовки. Но для результата 80+ необязательно решать их все. Можно сначала освоить более доступную часть экзамена, а затем, если позволяет время, переходить к самым сложным задачам», — объяснил специалист.

Почему готовиться нужно на балл выше желаемого результата

При этом готовиться непосредственно к отметке в 80 баллов Сабирзянов не советует. Цель подготовки должна быть выше желаемого результата: на реальном экзамене даже на знакомом задании можно потерять баллы из-за спешки или волнения.

«Поэтому важно заранее тренироваться не только решать задачи, но и проверять себя», — подчеркнул репетитор.

Как правильно писать пробники ЕГЭ

Полезно постепенно вводить в подготовку полноценные пробники. Они нужны не только для проверки знаний. В этом случае выпускник привыкнет распределять время между заданиями, внимательно переносить ответы и сохранять концентрацию на протяжении всего экзамена.

Причем начинать с постоянного «нарешивания» полных вариантов тоже необязательно. На первых этапах важнее разобраться с отдельными темами и типами задач, а по мере приближения экзамена увеличивать объем работы в формате полноценного пробника. Такой подход позволяет увидеть не только пробелы в знаниях, но и повторяющиеся ошибки.

«Перед экзаменом нужно написать достаточное количество пробников, чтобы контроль счета и внимания стал привычным. На самом ЕГЭ не должно быть ситуации, когда школьник впервые сталкивается с необходимостью четыре часа работать в таком формате», — отметил специалист.

Как оценивать прогресс подготовки к ЕГЭ

Еще один важный момент — не оценивать весь год подготовки по одному неудачному пробнику. Результат может меняться в зависимости от того, какие темы попались в конкретном варианте и насколько школьник успел их отработать.

Гораздо полезнее смотреть на динамику: какие задания решаются стабильно, какие ошибки повторяются и сколько баллов удается получать в нескольких работах подряд.

План подготовки к ЕГЭ на 11 класс: с чего начать и как двигаться

Таким образом, низкий результат в начале 11 класса не ставит точку на цели в 80+ баллов. За год можно существенно продвинуться, если разбить большую задачу на этапы: определить пробелы, последовательно их закрывать, отработать оформление, закрепить доступные задания второй части и постепенно переходить к более сложным.

«Самое важное — не пытаться выучить все и сразу. Подготовка должна быть последовательной: сначала понять свой текущий уровень, затем закрывать пробелы и закреплять то, что уже умеешь. При четком плане и грамотном сопровождении выйти на высокий результат за один учебный год вполне возможно», — заключил Сабирзянов.

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