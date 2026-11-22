2 туриста из России погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Чили

Два гражданина России погибли, а еще пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовым автомобилем в Чили в регионе Магальянес. Об этом сообщает BioBioChile .

Авария произошла 21 ноября около 14:00 по местному времени на 160-м километре автодороги 9 Norte в направлении города Пуэрто-Наталес, неподалеку от местечка Estancia San Gerónimo. По предварительным сведениям, микроавтобус, перевозивший туристов из России, врезался в большегруз с аргентинскими номерными знаками.

В результате удара смертельные травмы получили двое пассажиров микроавтобуса — мужчина и женщина. Еще четверо находившихся в салоне человек, среди которых двое российских путешественников, водитель и его сопровождающий, отделались легкими травмами, не несущими угрозы для жизни. Помощь медиков также потребовалась водителю грузовой машины.

На место происшествия по поручению прокуратуры прибыли эксперты специализированного отдела по расследованию дорожных аварий для установления точных причин и деталей столкновения. Правоохранительные органы уже наладили взаимодействие с МИД РФ, чтобы организовать процедуру репатриации тел погибших их близким.

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