Два российских туриста погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Чили

В Чили микроавтобус, который вез российских туристов, столкнулся с грузовиком. Два человека погибли, еще пятеро получили травмы, сообщает Baza .

ДТП произошло 21 ноября около 14:00 на 160-м километре трассы Ruta 9 Norte, в районе Эстансия Сан-Херонимо. Грузовик выехал на встречную полосу движения, где и столкнулся с пассажирским транспортом.

Мужчина и женщина из России погибли на месте от сильного удара. Еще четыре человека из микроавтобуса пострадали: двое россиян, водитель и гид. Кроме того, травмы получил водитель грузовика.

Сейчас специалисты дорожной полиции проводят экспертизы, чтобы установить все обстоятельства аварии.

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