Два человека и восемь кошек погибли при пожаре в пятиэтажке в Хабаровске

В Хабаровске в пятиэтажном доме случился пожар. В результате погибли люди и животные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь возник в квартире на первом этаже дома по улице Шелеста. Сигнал об этом поступил в пожарную охрану в 14:32 21 ноября. На место отправились 11 человек и три единицы техники.

До прибытия огнеборцев из подъезда вышли 15 жильцов. В квартире огонь охватил вещи и мебель на площади 7 квадратных метров. В 15:39 пожар был полностью потушен.

В момент происшествия дома находились три человека. 54-летняя женщина попала в больницу с признаками отравления продуктами горения. Двое мужчин, которым 79 лет и 54 года, скончались. Также погибли 8 кошек. Спасти среди питомцев удалось только кота и собаку.

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