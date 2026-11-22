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Литва заявила о непричастности к инциденту с сиреной в Калининградской области

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что сведения о запуске с литовской территории подозрительного объекта в сторону России не соответствуют действительности, сообщает ТАСС .

«Республика Литва никогда не санкционировала использование своего воздушного пространства для ударов по целям на территории Российской Федерации», — отметил Будрис.

Ранее сирены прозвучали в Калининградской области. Губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил, что система «Беспилотная опасность» сработала, среагировав на подозрительный объект со стороны Литвы.

При этом появившаяся в Сети фотография с якобы произошедшим в Балтийске взрывом оказалась фейком.

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