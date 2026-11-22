Ученый заявил о снижении активности медведей в Сибири
Активность бурых медведей в Сибири на фоне наступления холодов снижается, и в ближайшее время они перестанут выходить к населенным пунктам. Об этом заявил проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец, сообщает РИА Новости.
По его словам, уже формируется снежный покров, среднесуточная температура стабильно держится ниже нуля, поэтому звери начинают уходить в берлоги.
При этом ученый предупредил о риске появления медведей-шатунов, которые не смогли накопить достаточно пропитания для зажировки. Поэтому жителям Сибири нужно сохранять бдительность в местах обитания хищника.
Ранее недалеко от заимки отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в тайге в заповеднике «Хакасский», видели бодрствующих медведей.
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