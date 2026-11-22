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Ученый заявил о снижении активности медведей в Сибири

Активность бурых медведей в Сибири на фоне наступления холодов снижается, и в ближайшее время они перестанут выходить к населенным пунктам. Об этом заявил проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец, сообщает РИА Новости .

По его словам, уже формируется снежный покров, среднесуточная температура стабильно держится ниже нуля, поэтому звери начинают уходить в берлоги.

При этом ученый предупредил о риске появления медведей-шатунов, которые не смогли накопить достаточно пропитания для зажировки. Поэтому жителям Сибири нужно сохранять бдительность в местах обитания хищника.

Ранее недалеко от заимки отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в тайге в заповеднике «Хакасский», видели бодрствующих медведей.

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