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В районе заимки Лыковой с вертолета заметили медведей-шатунов

Недалеко от заимки отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в тайге в заповеднике «Хакасский», с вертолета видели бодрствующих медведей. Об этом заявил духовный наставник отшельницы отец Игорь Мыльников, сообщает ТАСС .

При этом к самому дому хищники не подходили.

«Вертолет, когда летел, видели шатунов в округе, там же горы, и они ищут себе берлоги», — рассказал Мыльников.

По его словам, медведей-шатунов заметили в округе в первой декаде ноября.

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