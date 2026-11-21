В районе заимки Лыковой с вертолета заметили медведей-шатунов
Недалеко от заимки отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в тайге в заповеднике «Хакасский», с вертолета видели бодрствующих медведей. Об этом заявил духовный наставник отшельницы отец Игорь Мыльников, сообщает ТАСС.
При этом к самому дому хищники не подходили.
«Вертолет, когда летел, видели шатунов в округе, там же горы, и они ищут себе берлоги», — рассказал Мыльников.
По его словам, медведей-шатунов заметили в округе в первой декаде ноября.
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