Над Ленинградской областью сбили 6 беспилотников
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) начали атаковать Ленинградскую область. Сбито 6 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 6 БПЛА противника», — говорится в канале Дрозденко в мессенджере МАКС.
На данный момент боевая работа по отражению атаки продолжается.
Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Эти меры введены для обеспечения безопасности полетов.
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