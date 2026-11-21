сегодня в 05:40

«Над территорией Ленинградской области сбито 6 БПЛА противника», — говорится в канале Дрозденко в мессенджере МАКС.

На данный момент боевая работа по отражению атаки продолжается.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Эти меры введены для обеспечения безопасности полетов.

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