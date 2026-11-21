Рекомендованная продолжительность дневного сна для детей в детских садах теперь составляет 2,5–3 часа — на 30 минут больше, чем ранее. Это следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости .

В документе указано, что общая суточная продолжительность сна для детей до года должна быть не менее 14–15 часов, а для детей от 1 года до 7 лет — 12–12,5 часов, из которых 2,5–3 часа отводится дневному сну.

При этом детям до года рекомендуется организовывать сон 2–4 раза в день продолжительностью до двух часов, а детям от 1 года до 1,5 лет — дважды, в сумме до 3,5 часа. Также детям от 1,5 до 3 лет следует спать один раз, но не менее трех часов.

Перед сном не рекомендуется проводить подвижные эмоциональные игры.

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