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Подросток скончался после падения в вентиляционную шахту в Тюмени

Врачам не удалось спасти 16-летнего подростка, который упал с высоты 22-го этажа в вентиляционную шахту дома в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депздрава Тюменской области.

Сам инцидент произошел 14 ноября. Подросток приехал в Тюмень из Челябинска к другу. После падения в крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в профильное отделение Областной клинической больницы № 2.

Врачи боролись за жизнь пациента. Однако из-за серьезных травм он скончался.

По факту падения возбуждено уголовное дело.

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