Григорий Лепс признался, что у него есть дети «на стороне»

64-летний певец Григорий Лепс признался, что у него есть дети «на стороне». Об этом он рассказал в беседе с журналистом и певцом Герой Иващенко, сообщает Super.ru .

Журналист спросил у артиста, сталкивался ли он с претензиями от женщин, родивших от него детей.

«Нет, не предъявляли. Хотя что‑то такое было, но я, честно говоря, не придал этому серьезного значения. Дети‑то есть на стороне, это точно. А чтобы кто‑то предъявлял — нет», — поделился Лепс.

Официально у Лепса четверо детей. В первом браке со Светланой Дубинской родилась дочь Инга — ей сейчас 42 года. От второй супруги Анны Шаплыковой у музыканта трое детей: 24-летняя Ева, 19-летняя Николь и 16-летний Иван.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.