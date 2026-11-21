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Продажи GTA VI в день релиза достигли $3,79 млрд

Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, объявила, что Grand Theft Auto VI (GTA VI) принесла $3,79 млрд в первый день после релиза, сообщает ТАСС .

По данным компании, это самый успешный запуск в истории развлекательной индустрии в любом формате.

«Розничные продажи Grand Theft Auto VI в первый день достигли $3,79 млрд, установив новый рекорд в сфере развлечений в любом формате и став крупнейшим развлекательным запуском в истории», — отмечается в пресс-релизе компании.

Ранее в России запустили «рехаб» для геймеров, засидевшихся в GTA VI.

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