В одном из подмосковных медицинских курортов появилась программа восстановления для геймеров, которые проводят слишком много времени за играми, особенно после выхода GTA VI, сообщает « Осторожно, новости ».

Эксперты отмечают, что релиз резко увеличил время, которое люди проводят за приставками. Идея возникла после наблюдений за тем, насколько сильно цифровые технологии влияют на повседневную жизнь.

По словам представителей курорта, типичный сценарий — человек весь день работает или руководит бизнесом, а вечером еще несколько часов играет, часто в ущерб сну. На следующий день ему снова нужно работать, и такой режим создает дополнительную нагрузку на организм.

«Поэтому нам и пришла идея предложить геймерам возможность качественно восстановиться после продолжительных игровых марафонов», — рассказали в пресс-службе курорта.

Стоимость программы — от 150 тыс. до 2 млн рублей в зависимости от выбранного пакета. В услуги входят процедуры для восстановления концентрации внимания и работоспособности, нормализации сна, снижения напряжения и восстановления после длительного сидения. Интерес к программе уже проявляют, однако пока никто еще не приехал.

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