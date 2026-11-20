В отношении 77-летнего актера Жерара Депардье и 70-летнего писателя Мишеля Уэльбеке проводится досудебное расследование по подозрению в групповом изнасиловании, сообщает Super.ru со ссылкой на BFM.

Заявительницей оказалась актриса из фильма «Спа», в котором Депардье и Уэльбек исполнили главные роли. По ее словам, в декабре 2018 года во время съемок ленты она подверглась насилию.

Пострадавшая утверждает, что все произошло во время работы над сценой в гостиничном номере. По ее словам, Уэльбек схватил ее и удерживал на кровати, а Депардье совершил в отношении нее сексуализированное насилие прямо под камерой.

Девушка сразу же сообщила обо всем продюсерам. Впоследствии режиссер ленты Гийом Никлу вырезал данный эпизод из фильма. Актрисе предложили новую роль и гонорар в размере 45 тысяч евро. В мае 2025 года она написала заявление в полицию.

Ранее суд в Париже признал Депардье виновным в домогательствах на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Актер получил 18 месяцев лишения свободы условно.

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