Жители дома в Екатеринбурге страдают из-за своего агрессивного соседа. Но больше всего они переживают за судьбу его собаки, которую мужчина недавно нещадно отпинал, сообщает URA.RU .

Мужчина недавно снял квартиру в доме на улице Щорса. Практически сразу же на него стали поступать жалоба от соседей. По их словам, екатеринбуржец регулярно портит имущество, выламывает входные двери и выгуливает пса без поводка и намордника.

При этом жильцов возмущает то, как мужчина обращается со своим питомцем. Недавно камеры у подъезда засняли, как неадекват с силой пинает собаку, пока та скулит.

По словам жителей, владелец квартиры не хочет выселять арендатора, несмотря на жалобы. Люди хотят обратиться в полицию.

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