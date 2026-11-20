Руководителем строителя, пытавшегося покончить с собой из-за невыплаты зарплаты в Москве, оказался бизнесмен, которого разыскивали судебные приставы из-за долга в 150 тысяч рублей. Задолженность он не может погасить уже несколько лет, сообщает Baza .

У 44-летнего Ильи С. раньше уже была строительная фирма, но бизнес потерпел крах и оброс долгами. Его пришлось ликвидировать. С 2018 года за мужчиной числится крупный долг. Судебные приставы начали исполнительное производство, но деньги бизнесмен так и не выплатил.

При этом он открыл новую компанию. За прошлый год ее чистая выручка составила всего 149 тысяч рублей. Несмотря на низкие доходы фирмы, сам мужчина предпочитает вести роскошную жизнь. Он любит ездить на авто премиум-класса — к примеру, на Porsche Macan.

Журналисты после кровавого инцидента со строителем поинтересовались у бизнесмена о невыплатах рабочим. Мужчина заявил, что во всем виноват бригадир. Тот, в свою очередь, винит во всем руководителя и утверждает, что сам до сих пор не получил денег.

В пятницу директор фирмы приехал выселять рабочих из хостела. Один из строителей вышел к нему на улицу и попытался совершить суицид прямо у него на глазах, требуя, чтобы всем работникам выплатили зарплату. В общей сложности фирма задолжала строителям около 2 млн рублей. Пострадавшего госпитализировали с большой кровопотерей.

Сейчас коллеги строителя не могут попасть на территорию объекта, где работали, через КПП: некоторое время назад их пропуска удалили из базы.

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