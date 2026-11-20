Строитель в Москве хотел покончить с собой из-за невыплаты зарплаты

Отчаявшийся строитель в Москве устал ждать, когда начальство выплатит ему зарплату, и попытался покончить с собой на глазах у директора, сообщает Mash .

38-летний мужчина вместе с 19 коллегами приехал в столицу на заработки из Самары. Его бригада возводила объект рядом с «Москва-Сити».

По словам рабочих, компания внезапно перестала выплачивать им зарплату. Каждый недополучил примерно 80 тысяч рублей — в общей сложности строителям задолжали 2 млн рублей. Рабочие рассчитывали, что деньги им выдадут 20 ноября, но вместо этого руководство попросило их освободить жилье в течение нескольких часов.

Директор лично приехал в хостел, чтобы выселить людей. Но один из строителей выбежал на улицу и предпринял попытку суицида прямо на глазах начальника и других очевидцев.

К счастью, она не удалась — его доставили в больницу с большой кровопотерей.

У пострадавшего в Саратове живут жена и двое детей. Через пару дней у его дочери будет день рождения.

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