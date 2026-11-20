Фермеры Подмосковья смогут принять участие в онлайн-конференции по развитию агроагрегаторов и сбыту продукции 25 ноября в 10:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Онлайн-конференция пройдет в рамках федерального партийного проекта «Российское село». К участию приглашают сельхозтоваропроизводителей, представителей фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Московской области.

Агроагрегаторы помогают небольшим сельхозпредприятиям расширять рынки сбыта: берут на себя сбор, хранение, сортировку и поставку продукции в торговые сети. На встрече обсудят государственную и региональную поддержку таких объединений, взаимодействие фермеров с крупными торговыми сетями и опыт создания кооперационных структур в регионах России.

В конференции примут участие представители Минсельхоза и Минпромторга России, торговых сетей, сельскохозяйственных кооперативов и агроагрегаторов. Они рассмотрят практические примеры организации работы объединений, обменяются опытом сотрудничества с торговыми сетями и обсудят результаты региональных проектов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что встреча позволит представителям агробизнеса познакомиться с моделями организации сбыта и оценить новые возможности для развития хозяйств. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.