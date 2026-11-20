Беременная модель и телеведущая Анастасия Решетова показала в своем блоге фотографии с росписи в ЗАГСе с предпринимателем Валерием Цвеком.

На снимках она в белом платье с открытыми плечами. На церемонии также был сын Решетовой от Тимати.

«Счастья молодым!» — подписала снимки модель.

Подписчики пожелали ей семейного счастья и благополучия.

«Какая она замечательная, какая-то нежная и женственная, такие милые фото с сыном! Нет пафосной свадьбы, понтов, а ведь могла бы», — написала одна из комментаторов.

Некоторые не поняли, почему на свадебных фото практически нет лица жениха. Он снят со спины, или видна только часть.

«Так вырезает, как будто уже бывший», — отметила одна из подписчиц.

Кто муж Анастасии Решетовой?

Мужем Анастасии Решетовой стал 30-летний уроженец Донецка Валерий Цвек. Впервые их заметили вместе летом 2022 года на острове Капри.

При этом Валерий Цвек успел снискать неоднозначную славу в СМИ. Ему приписывали роман с дочерью миллиардера Ириной Ч., которая, по слухам, развелась с мужем ради него. Влюбленных регулярно встречали в элитных ресторанах на Рублевке и на курортах Монако, но роман оказался недолгим. За мужчиной после расставания, предположительно, закрепилась репутация альфонса.

Сейчас Цвек представляет себя как инвестора и IT-предпринимателя. Однако в РФ на него оформлено только 20% доли в фирме, занимающейся торговлей нефтью. На начало октября за ним числилась задолженность перед ФНС — около 52 тыс. рублей.

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