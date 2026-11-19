Беременная модель и телеведущая Анастасия Решетова официально оформила брак с предпринимателем Валерием Цвеком. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на близкое окружение пары.

Церемония бракосочетания прошла в подмосковной Барвихе Luxury Village. Она традиционно пользуется популярностью у российских знаменитостей.

Подробности торжества не раскрываются. Источники из числа знакомых молодоженов подтвердили журналистам факт регистрации отношений.

Ранее Решетова встречалась с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым). 16 октября 2019 года у пары родился сын Ратмир. В сентябре 2020-го модель объявила о разрыве отношений.

В 2025 году Решетова отмечала, что артист продолжает участвовать в жизни ребенка. О том, что она ждет второго малыша, Решетова публично рассказала 1 октября 2026 года.

Кто муж Решетовой

Мужем Решетовой стал 30-летний уроженец Донецка Цвек. За его имиджем успешного бизнесмена и нефтяного магната могут крыться, по данным SHOT, судимость, долги перед налоговой и слухи о том, что он альфонс.

Впервые пару заметили вместе еще летом 2022 года на итальянском острове Капри. По словам очевидцев, модель и ее спутник весь вечер не отходили друг от друга, а проживание в их люксовом номере обходилось примерно в 300 тыс. рублей за ночь.

К тому моменту Цвек уже успел снискать неоднозначную славу в СМИ. Ему приписывали роман с дочерью миллиардера Ириной Ч., которая, по слухам, развелась с мужем ради Валерия. Влюбленных регулярно встречали в элитных ресторанах на Рублевке и на курортах Монако, но их роман оказался недолгим. За мужчиной после расставания, предположительно, закрепилась репутация альфонса, якобы жившего за счет обеспеченной избранницы.

Сейчас Цвек представляет себя как инвестора и IT-предпринимателя. Однако в России на него оформлена лишь 20-процентная доля в фирме, занимающейся торговлей нефтью. Публичная финансовая отчетность компании не раскрывается, при этом за самим Валерием на начало октября числилась задолженность перед ФНС в размере около 52 тыс. рублей.

Ради поддержания статуса миллионера Цвек приезжает в рестораны на Maybach в окружении телохранителей. Однако, по сведениям источников, и премиальный автомобиль, и охрану мужчина берет в аренду.

Знакомым он также рассказывает о якобы существующем родстве с украинским политиком Юлией Тимошенко. Еще одним темным пятном в его биографии, предположительно, стала судимость 2018 года за умышленное причинение легкого вреда здоровью после того, как во время ссоры он нанес оппоненту несколько ударов по лицу.

По данным SHOT, именно Валерий является отцом второго ребенка Анастасии Решетовой. Еще в начале 2026 года модель на Мальдивах согласилась выйти замуж за Владислава Абрамяна — сына главы Всемирного армянского конгресса Ары Абрамяна. Однако, по слухам, жених расторг помолвку, узнав о беременности невесты от Цвека. Сама Решетова не раскрывает личность отца будущего малыша, отмечая лишь, что избранник является ее ровесником и «не чьим-то бывшим».

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