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Российские ученые создали из борщевика средство для очистки воды от урана

Российские исследователи разработали поглотитель урана-238 на основе целлюлозы из стеблей борщевика Сосновского, сообщает «Царьград» .

О разработке сообщила пресс-служба Российского научного фонда. Материал удаляет атомы радионуклида из воды и препятствует их последующему высвобождению.

По словам ведущего научного сотрудника Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (Сыктывкар) Людмилы Кочевой, обычно для такой очистки используют дорогостоящие материалы. Применение борщевика может сократить затраты и помочь в утилизации ядовитого растения.

«Применение стеблей борщевика Сосновского в качестве сырья для производства поглотителя урана-238 позволяет решить сразу две задачи: уменьшить количество опасного сорняка на территории России и обеспечить безопасное и экономичное очищение водоемов от радионуклидов», — подчеркнула Людмила Кочева.

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