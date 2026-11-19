Московская область получила Кубок «Лидеры контроля — 2026» на Всероссийском форуме контрольных органов, который проходит в Хабаровске, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Подмосковье отметили за внедрение цифровых инструментов контроля, применение беспилотных авиационных систем и развитие дистанционных форм работы. Награда стала признанием результатов системной работы по созданию современного, технологичного и эффективного контроля и надзора.

Координатором контрольно-надзорной деятельности в регионе является Главгосстройнадзор Московской области.

Всероссийский форум контрольных органов — 2026 проходит в Хабаровске. Его организаторами выступают Минэкономразвития России, правительство Хабаровского края и центр стратегических разработок при поддержке правительства РФ.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.