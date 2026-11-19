Специалисты Талдомской ветеринарной станции провели ежегодное плановое обследование ООО «Астраханкина рыбка» и не выявили нарушений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Предприятие «Астраханкина рыбка» в Талдомском округе специализируется на фасовке сушено-вяленой рыбной продукции. Ассортимент включает более 1 тыс. наименований. Продукцию продают в России и поставляют в Республику Беларусь.

Ветврачи проверили этапы производства от приемки сырья до упаковки готовой продукции. Они оценили соблюдение технологических требований, качество мойки и дезинфекции оборудования, санитарное состояние помещений, взяли смывы с рук и спецодежды сотрудников. Все проверенные этапы соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.

Минсельхоз Московской области рекомендует при покупке рыбы проверять целостность упаковки, условия хранения, внешний вид и сроки годности. Покупатели могут запросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товара.

Рыбную и другую продукцию можно купить на официальных ярмарках Подмосковья, адреса которых размещены на интерактивном портале «Мой АПК». Часть площадок работает в формате Всероссийской ярмарки «Русская рыба в Подмосковье». Она объединяет около 30 торговых точек в разных городах региона и продлится до 31 марта 2027 года.

Вместо нескольких продавцов на общей площадке в каждой точке установлена отдельная палатка с единым оформлением и рыбной продукцией. Проект реализуется в рамках концепции Минпромторга России и Минсельхоза России и направлен на продвижение рыбной продукции.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.