«Немедленно остановиться»: Песков напомнил о целях России на СВО
Фото - © Владимир Смирнов/РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что страна добивается достижения целей специальной военной операции и готова немедленно остановиться, когда они будут достигнуты, сообщает ТАСС.
Иностранные журналисты спросили у Пескова, готова ли Россия остановить проведение СВО. Официальный представитель Кремля отметил, что РФ хочет достичь поставленных целей и «немедленно остановиться».
«И предпочли бы, чтобы эти цели были достигнуты мирным путем», — заявил Песков.
Он добавил, что для достижения этих целей кто-то в Киеве должен принять ответственное решение.
Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что Москва отказывается от обсуждения каких-либо договоренностей с Украиной по энергетике и судоходству после атак киевского режима на Крымский мост и обязательно нанесет ответные удары.
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