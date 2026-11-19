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«Немедленно остановиться»: Песков напомнил о целях России на СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что страна добивается достижения целей специальной военной операции и готова немедленно остановиться, когда они будут достигнуты, сообщает ТАСС .

Иностранные журналисты спросили у Пескова, готова ли Россия остановить проведение СВО. Официальный представитель Кремля отметил, что РФ хочет достичь поставленных целей и «немедленно остановиться».

«И предпочли бы, чтобы эти цели были достигнуты мирным путем», — заявил Песков.

Он добавил, что для достижения этих целей кто-то в Киеве должен принять ответственное решение.

Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что Москва отказывается от обсуждения каких-либо договоренностей с Украиной по энергетике и судоходству после атак киевского режима на Крымский мост и обязательно нанесет ответные удары.

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