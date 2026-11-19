Путин заявил об отказе от договоренностей после атак на Крымский мост

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва отказывается от обсуждения каких-либо договоренностей с Украиной по энергетике и судоходству после атак киевского режима на Крымский мост и обязательно нанесет ответные удары. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства на пресс-конференции после трехсторонней встречи с лидерами Китая и США подчеркнул, что Крымский мост является сугубо гражданским и мирным объектом. По словам российского лидера, по его прямому указанию переправа уже очень давно не задействуется для транспортировки военной техники и перемещения боеприпасов. Более того, по ней не перевозили даже нефть и нефтепродукты.

Путин напомнил, что в июне текущего года глава киевского режима анонсировал нанесение России «непоправимого ущерба и разрушение энергетической инфраструктуры» в течение 40 дней. Однако к 5 августа, когда этот срок истек, итоги оказались далеки от заявленных планов.

После этого украинская сторона переключилась на атаки против российских танкеров в Черном море, на что Москва ответила зеркально. Российские меры оказались для Киева существенно болезненнее, чем попытки подорвать экономику РФ.

По словам Путина, впоследствии со всех сторон начали поступать просьбы прекратить взаимные удары и договориться об установлении режима тишины на море или отказе от атак по энергообъектам. Глава государства признался, что обсуждал эту тему с коллегами из Совета безопасности и даже просил вернуться к проработке вопроса в расчете на достижение неких компромиссов.

Тем не менее после нападений ВСУ на Крымский мост диалог по этим пунктам закрыт. Россия намерена ответить на атаки, и эти действия будут куда ощутимее того ущерба, который Киев причинил переправе.

Касаясь состояния самого Крымского моста, Путин отметил, что комплекс состоит из двух сооружений — автомобильного и железнодорожного. Автодорожной части нанесен серьезный урон, тогда как железнодорожная ветка, по его данным, уже восстановлена.

Президент добавил, что при наличии современных высокоточных средств поражения организовать атаку не составляет большого труда. Ключевой вопрос сейчас заключается в ответных действиях Москвы, которые непременно последуют.

Удары ВСУ по Крымскому мосту

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что движение поездов через Керченский пролив планируется возобновить 19 ноября примерно с 16:00, благодаря работе железнодорожников, устраняющих последствия ночного налета беспилотников ВСУ. Сведения об альтернативных маршрутах опубликуют на портале регионального Минтранса. Аксенов призвал жителей и туристов опираться только на официальные данные, заверив в наличии ресурсов и четкого плана действий.

Перед этим перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о задержке трех поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. Там пообещали предоставить пассажирам питание и воду при отставании от графика более чем на четыре часа.

В последние дни Крымский мост подвергается ударам ВСУ. После обстрела 16 ноября там удалось наладить реверсивный проезд машин. Однако повторная ночная атака 17 ноября вынудила полностью перекрыть автомобильную часть моста.

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