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Борцы Подмосковья завоевали 14 медалей на Всероссийском турнире в Москве

Спортсмены Московской области выиграли семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали на Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года. Турнир памяти заслуженного тренера России В. А. Бокова прошел 13–15 ноября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире памяти заслуженного тренера России В. А. Бокова участвовали 144 спортсмена из 12 регионов России. Борцы Подмосковья завоевали 14 наград.

Золото в греко-римской борьбе выиграли Матвей Головенчиц (до 55 кг, Подольск), Иван Соломин (до 60 кг, Воскресенск), Ибрагим Берсанукаев (до 67 кг, Воскресенск), Ярослав Кобин (до 72 кг, Химки), Тамирлан Гетигежев (до 77 кг, Химки), Ренат Вафобеков (до 82 кг, Подольск) и Руслан Арацов (до 130 кг, Химки).

Серебро получили Максим Головенчиц (до 55 кг, Подольск), Салим Казмахов (до 63 кг, Воскресенск) и Темур Кулдасов (до 77 кг, Химки).

Бронзовыми призерами стали Влад Королев (до 72 кг, Химки), Гаджимагама Асдиев (до 82 кг, Химки), Каирбек Гетигежев (до 87 кг, Химки) и Ильмир Айсамов (до 130 кг, Воскресенск).

Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.