Кабинет проверки электрокардиостимуляторов начал работать в поликлинике №1 на улице Павлова, 2 в Долгопрудном. Пациентов принимают бесплатно по полису ОМС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Раньше жителям Долгопрудного с имплантированными электрокардиостимуляторами приходилось ездить в МОНИКИ для проверки и настройки приборов. Теперь обратиться за этой помощью можно в поликлинику №1, где прием ведет врач-кардиолог Лиана Хромова.

«Пациенты теперь могут проверить электрокардиостимулятор в рамках полиса ОМС», — сообщила пресс-служба Долгопрудненской клинической больницы.

Прием проходит в кабинете 411 по понедельникам и четвергам с 12:00 до 16:00. Для записи необходимо обратиться к терапевту или кардиологу по месту жительства.

На проверку по показаниям направляют не только жителей Долгопрудного, но и пациентов из Мытищ, Солнечногорска, Химок, Дмитрова и Лобни.

Записаться на первичный прием к кардиологу можно через участкового терапевта. Запись к терапевту доступна на подмосковном портале госуслуг «Здравоохранение», через терминал в холле поликлиники или по номеру кол-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.