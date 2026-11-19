Финал фестиваля «В единстве наша сила» состоялся 18 ноября в Видновской школе № 10 Ленинского округа. В нем выступили 12 команд дошкольников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отборочном этапе 16-й традиционной спартакиады участвовали 38 дошкольных отделений из 17 образовательных комплексов. В финале команды представили спортивно-музыкальные номера с элементами аэробики. Их оценивало жюри из специалистов по спортивной аэробике, художественной гимнастике и танцам.

«Особенно ценно, что в подготовке участвовали дети, родители и педагоги — именно так формируется любовь к спорту, музыке, своей семье и стране», — отметила начальник управления образования администрации Ленинского городского округа Наталия Киселева.

В номинации «Хранители традиций» победила Володарская школа с композицией «Ярмарка», в номинации «Дружба народов» — Бутовская школа № 1 с композицией «Наше время». Лопатинская школа с номером «Барыня» стала победителем в номинации «Музыкальная душа народа», а Видновская школа с композицией «Родина моя» — в номинации «Патриоты России».

После выступлений зрители выбрали обладателя приза «Зрительская симпатия». Его получила Володарская школа, одержавшая двойную победу. Всем участникам вручили сертификаты, победителям — грамоты, медали и кубки.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.