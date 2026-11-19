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Клуб «Дорогами Побед» в Электростали объединил ветеранов и молодежь

Ветераны, представители общественных организаций и молодежь 18 ноября собрались в центре культуры «Досуг» в Электростали на очередной встрече городского клуба «Дорогами Побед», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи городского клуба «Дорогами Побед» вспомнили главные события прошедшего месяца. Они обсудили патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти и преемственность поколений.

Особое внимание уделили передаче живых свидетельств истории молодежи. Такой формат общения позволяет ребятам узнавать о прошлом страны и родного города из первых уст и учиться уважению к подвигу старшего поколения.

Встреча прошла в теплой атмосфере. Городские творческие коллективы и солисты подготовили для гостей музыкальные номера.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.