Журналистка в Петербурге узнала о медосмотре, который не проходила

Журналистка получила на «Госуслугах» уведомление о прохождении диспансеризации, хотя врачей не посещала. Документ указывал на прием в поликлинике № 99, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Согласно документу, врач общей практики осмотрел журналистку накануне. По ее словам, в тот день она лишь прошла мимо поликлиники по дороге на работу, а в другие дни ноября к врачам также не обращалась.

В медицинской записи ей присвоили I группу здоровья, указав на отсутствие хронических неинфекционных заболеваний. При этом журналистка рассказала о хронических фарингите и гастрите, а также аллергическом рините. В графе о диспансерном наблюдении стояла отметка «взят».

Причина появления записи пока неизвестна. В 2023 году специалист Минздрава Пензенской области поясняла, что подобные уведомления могут возникать из-за технической ошибки или недобросовестного исполнения обязанностей медработником. Во втором случае документы передают правоохранителям.

По данным на октябрь, с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 3,758 млн петербуржцев при плане 5,249 млн. Редакция запросила комментарий Комитета по здравоохранению, но к моменту отправки номера в печать ответа не получила.

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