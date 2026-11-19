Певица МакSим поделилась воспоминаниями об умершем отце и рассказала, что события из ее песен порой сбывались, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Отец Марины Максимовой умер в июле этого года. На фоне стресса артистка отменила ближайшие выступления.

«Самые яркие воспоминания связаны с детством. Как мы гуляли по центру города, ходили в зоопарк. П­очему-то все вспоминается именно так: лето, солнце, мы ­куда-то идем, разговариваем. Очень теплые воспоминания. Когда мне было семь лет, папа дал мне обещание, что больше никогда не будет употреблять алкоголь. И сдержал его: за всю оставшуюся жизнь ни разу не нарушил своего слова. Он всегда старался жить так, как чувствовал, доверял интуиции. И считал, что самое главное — быть честным. Не только с другими людьми, но прежде всего с самим собой. Наверное, это одна из самых важных вещей, которым он меня научил», — рассказала МакSим.

По словам певицы, некоторые песни, включая «Это же я», она написала до того, как описанные события произошли в ее жизни. Сейчас ей не хочется писать грустную музыку: она стремится помогать слушателям отвлечься и почувствовать что-то хорошее.

Артистка сообщила, что хорошо себя чувствует, и пояснила, что сама ограничивает число концертов ради семьи и отдыха. 4 декабря она выступит в Петербурге с большой программой.

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