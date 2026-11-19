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75 педагогов, психологов и дефектологов Подмосковья сыграли в квиз

Специалисты системы специального и инклюзивного образования 17 ноября приняли участие в первой в Подмосковье интеллектуальной игре «Профи КВИЗ 2026». Она объединила 15 команд — 75 педагогов, психологов и дефектологов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В игре участвовали сотрудники центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ЦПМСП) и коррекционных учреждений региона.

Программа включала пять раундов. Участники продемонстрировали профессиональную эрудицию, навыки командной работы и умение оперативно принимать коллективные решения. В жюри вошли региональные эксперты в области коррекционного образования, психолого-педагогического сопровождения и методической работы.

Первое место заняла команда ЦПМСП «Высота» из Жуковского, второе — команда Областного центра диагностики, образования и коррекции, третье — команда Дедовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Игра стала площадкой для профессионального общения и обмена опытом. Участники также проверили навыки междисциплинарного взаимодействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.