Студенты Профессионально-педагогического колледжа ГГТУ в Орехово-Зуеве 18 ноября приняли участие в беседе о табачной зависимости. Встречу приурочили к Международному дню отказа от курения, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Перед студентами выступил иерей Даниил, ответственный за взаимодействие со СМИ в епархии. Он рассмотрел духовные и физиологические аспекты зависимости, подчеркнул важность заботы о здоровье с юных лет и рассказал о влиянии вредных привычек на формирование личности.

Участники обсудили, как зависимость постепенно меняет жизненные приоритеты, ослабляет способность принимать осознанные решения и может приводить к отчуждению от близких. Иерей Даниил представил научно обоснованные данные о воздействии никотина на организм, связав их с размышлениями о ценности человеческой жизни и личной ответственности за свой выбор.

Студенты задавали вопросы о физиологических последствиях курения и практических способах противостоять давлению сверстников.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул недопустимость того, чтобы рядом со школами продавали спиртные напитки. Руководство правоохранительного блока выносило предложения по этому вопросу.

«Тем более, что эти объекты находятся там, где учатся наши дети. Все это имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.