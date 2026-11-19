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Аксенов пообещал запустить поезда по Крымскому мосту с 16:00

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту планируют возобновить 19 ноября примерно с 16:00. Сотрудники железной дороги прикладывают героические усилия для скорейшего устранения последствий ночного удара ВСУ, сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале .

Актуальные сведения о доступных альтернативных маршрутах перевозки граждан опубликуют на официальном портале регионального Минтранса.

Аксенов призвал жителей и гостей полуострова ориентироваться исключительно на проверенные данные. Не стоит верить неподтвержденным слухам.

Глава Крыма заверил, что у властей есть четкий план действий, характер и все необходимые ресурсы для преодоления возникших трудностей.

Ранее перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» предупредил о сбое в графике трех поездов «Таврия», идущих на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга. В компании пообещали обеспечить пассажиров питанием и водой при задержке более четырех часов.

Причиной закрытия железнодорожной ветки стал ночной удар украинских беспилотников. Он обошелся без пострадавших, но потребовал осмотра путей специалистами.

Крымский мост в последние дни подвергается атакам ВСУ. 16 ноября после обстрела удалось запустить реверсивное движение машин. Но уже в ночь на 17 ноября повторный удар ВСУ вынудил перекрыть автомобильную часть моста.

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