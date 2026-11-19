Злоумышленники используют праздничный спрос на путешествия, чтобы похищать деньги под видом бронирования. О схемах обмана рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, сообщает NEWS.ru .

Аферисты создают фальшивые сообщества с эксклюзивными предложениями. Они представляются менеджерами туркомпаний, присылают поддельные договоры и просят перевести деньги на личные карты.

«Сезон бронирования новогодних туров — это пик продаж и одновременно благоприятная почва для мошенников. Злоумышленники активно используют несколько сценариев, например, боты-подборщики в мессенджерах. Жертве предлагают выбрать тур через чат в мессенджере. Бот выясняет бюджет, а затем присылает предложение со ссылкой на оплату. Деньги уходят на счет мошенников, а брони не существует. Также злоумышленники используют сайты-двойники и фейковые сайты отелей. Они создают точные копии страниц в Сети известных туроператоров часто с одной измененной буквой в адресе. Их отличает агрессивный призыв к срочной оплате и фейковые скидки», — сказал Щербаченко.

Доцент посоветовал перед бронированием на стороннем сайте связаться с отелем напрямую и проверить реальность брони и цены.

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