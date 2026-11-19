Три пассажирских поезда «Таврия», направляющихся в Крым, следуют с отставанием от расписания 19 ноября из-за временной остановки проезда через Крымский мост. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Сбой затронул рейсы из обеих столиц в Керчь. С задержкой идут состав № 007/008 из Санкт-Петербурга, вышедший в путь 17 ноября, поезд № 092/091 из Москвы с датой отправления 17 ноября, а также рейс № 27/28 из Москвы, выехавший 18 ноября.

Путешественникам, чье ожидание превысит четыре часа, предоставят еду и питьевую воду. В случае необходимости содействия в пути людям рекомендовали обращаться к проводникам или начальнику состава.

Прошедшей ночью налет украинских дронов вынудил временно остановить железнодорожное движение по Крымскому мосту. По данным Минтранса РФ, обошлось без пострадавших. Ремонтные бригады уже приступили к осмотру полотна и оценке ущерба.

Как ранее заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, из-за атаки переправу пришлось перекрыть, стянув туда экстренные службы. В последние дни объект подвергается регулярным ударам. 16 ноября после обстрела в Керчи развернули оперштаб. Тогда к вечеру удалось наладить реверсивный проезд машин без задержки поездов, однако уже в ночь на 17 ноября очередная атака заставила полностью закрыть автодорогу.

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