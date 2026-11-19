Использование российского мессенджера МАКС может снизить зависимость страны от зарубежных цифровых сервисов и уменьшить риски, связанные с хранением данных и защитой пользователей, сообщил РИАМО эксперт комплексной безопасности, полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Первое — юрисдикционный контроль над данными. МАКС не использует зарубежные облака и сервисы хранения данных: все размещено на российских серверах под российской юрисдикцией. Это означает, что маршрутизация сообщений и хранение метаданных не зависят от решений иностранных регуляторов и не могут быть произвольно изменены внешней стороной», — сказал Насонов.

Вторым преимуществом эксперт назвал встроенные механизмы защиты пользователей. В мессенджере предусмотрены двухфакторная аутентификация, безопасный режим и семейные настройки для защиты детей и пожилых людей. Также действует система жалоб, на которые, как утверждает специалист, реагируют менее чем за пять минут.

Отдельно Насонов выделил интеграцию МАКС с порталом «Госуслуги». По его оценке, использование мессенджера для получения кодов подтверждения позволяет снизить риски их перехвата.

МАКС интегрирован с порталом как защищенный канал получения кодов подтверждения. Привязка идет только к одному доверенному устройству, а код выполняет роль второго фактора защиты. Чат-бот при этом задает контрольные вопросы, что дополнительно затрудняет действия злоумышленников.

«С точки зрения комплексной безопасности МАКС — это инфраструктурно значимый сервис, который снижает зависимость от внешних юрисдикций и дает предсказуемую, управляемую модель защиты для граждан и государства», — заключил Насонов.



Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.