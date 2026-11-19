Подрядчик приступил к общестроительным работам в Большеалексеевской средней школе в городском округе Ступино. Капремонт планируют завершить к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Большеалексеевскую среднюю школу ремонтируют в селе Большое Алексеевское городского округа Ступино по адресу: улица Школьная, владение 2/9. Подрядчик завершает демонтаж, ремонтирует кровлю и приступил к общестроительным работам.

В здании площадью 2 727,7 кв. м обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. В школе установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок.

Также подрядчик благоустроит прилегающую территорию. Для школы приобретут новую мебель и оборудование.

Работы финансируют из бюджета Московской области в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить капремонт планируют к 1 сентября 2027 года.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.