Врач из Подмосковья рассказала о вреде курения для легких и других органов

Педиатр, заведующая детским отделением городской поликлиники № 2 Людмила Медведева напомнила о последствиях употребления табачной и никотиносодержащей продукции. К Международному дню отказа от курения, который отмечается 19 ноября, врач рассказала о рисках для взрослых и подростков, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Людмила Медведева отметила, что здоровью легких вредят не только обычные сигареты, но и вейпы и другие электронные устройства для курения. Их использование может привести к серьезным заболеваниям.

«Необходимо отказаться от курения не только сигарет, но и от гаджетов для курения. Это вредит здоровью легких. Лечение болезни на ранних стадиях в разы эффективнее. Поэтому важно ежегодно проходить флюорографическое обследование, особенно если в семейном анамнезе есть пациенты с онкозаболеваниями», — подчеркнула Людмила Медведева.

Особое внимание педиатр уделила подросткам. По ее словам, у курящих юношей и девушек приостанавливается рост, замедляется физическое и психическое развитие. Сигаретный дым содержит множество вредных для организма химических веществ. Курение также негативно влияет на репродуктивную систему женщин и может привести к проблемам с зачатием.

Врач напомнила, что чудо-средств и волшебных таблеток от курения не существует.

«Просто прежде, чем взять сигарету, подумайте о своем здоровье, ведь курение сокращает срок жизни курильщика», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.