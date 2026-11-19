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Иван Щербаков: в Марьиной Роще отремонтируют дом 1926 года постройки

Согласован проект капремонта жилого дома в столичном районе Марьина Роща. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Здание располагается по адресу: Октябрьская улица, д. 38, к 4.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту капитального ремонта многоквартирного дома 1926 года постройки в районе Марьина Роща. Согласно документации, предусмотрены обновление фасадов с восстановлением декоративных элементов, а также ремонт входных групп», — отметил Щербаков.

У дома нет статуса объекта культурного наследия, при этом он является частью исторической застройки, которая формирует архитектурный облик района. Это учли в проектной документации.

Здание возведено в стиле неоклассицизма по индивидуальному проекту. Фасады украшают декоративные карнизы, эркеры и рустовка. Оконные проемы частично обрамлены изящными наличниками, подоконниками и сандриками, а балконы оформили колоннами с фигурными капителями.

Проектом запланировано локально обработать наружные стены бактерицидным составом, обновить штукатурный слой и окраску по колористическому паспорту. Декоративные элементы очистят от загрязнений и старого покрытия, восстановят и покрасят утраченные и поврежденные фрагменты.

Также предстоит обновить приемки и облицовку цоколя плиткой. Отремонтируют балконные плиты и козырьки над подъездами, установят новые двери, заменять системы наружного водостока и отливы.