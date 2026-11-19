сегодня в 11:02

Огненный шар в небе и взрыв на земле: НЛО перепугал тюменцев

Жители Тюмени заметили в небе яркий огненный красный шар. Тем временем камеры видеонаблюдения засняли взрыв неопознанного объекта, сообщает URA.RU .

На опубликованных кадрах можно увидеть огненный шар, который стремительно приближается к земле прямо в жилом районе.

Камеры видеонаблюдения во дворе засняли, как в сугроб падает неопознанный объект. Затем он взрывается прямо возле припаркованных машин, у которых сработала сигнализация.

Некоторые предположили, что это НЛО. Другие считают, что это шаровая молния.

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