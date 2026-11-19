В Луховицах задержали браконьеров за убийство лося с ущербом 400 тыс руб

Полицейские и инспекторы охотнадзора задержали у деревни Лесное в Луховицах мужчин, подозреваемых в незаконной добыче рыбы и убийстве полуторагодовалой самки лося. Ущерб природе оценили в 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Полицейские и инспекторы охотнадзора Мособлкомлеса организовали засаду на рассвете в прибрежных камышах у деревни Лесное. Во время патрулирования они заметили на лесной дороге несколько машин с включенной аварийной сигнализацией. Владельцев рядом не было, из-за деревьев доносился гул моторов.

Вскоре к берегу подошли две надувные лодки. При задержании выяснилось, что мужчины ловили рыбу сетями, а также убили лося. За незаконный вылов рыбы на месте составили административный протокол.

Тушу животного разделали на месте. Мясо пытались вывезти в полипропиленовых мешках среди личных вещей, а орудия преступления и другие улики — спрятать в лесу. При досмотре под капотом одного из автомобилей обнаружили кусок свежего мяса и печень животного.

Ущерб оценили в 400 тыс. рублей — в пять раз выше базовой стоимости лося. В комитете пояснили, что повышенный размер связан с гибелью самки в возрасте полутора лет и потерей ее будущего потомства.

Материалы передали в следственные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ. Как сообщили в комитете, часть 1 этой статьи за незаконную охоту с крупным ущербом свыше 40 тыс. рублей предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет. С учетом обстоятельств задержанным могут грозить реальные сроки и конфискация транспорта.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.