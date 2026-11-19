Фельдшер Екатерина Александровна Бакаева присоединилась к команде поликлиники № 6 Сергиево-Посадской больницы в поселке Богородское. Она работает в кабинете неотложной медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Екатерина Бакаева родилась в Сергиевом Посаде, а школьные годы провела в Богородском. С восьмого класса она также училась в медико-биологической школе при гимназии имени И. Б. Ольбинского и получила сертификат. Занятия проводили преподаватели Ярославского медицинского университета, готовившие школьников к поступлению.

После экзамена по химии в 11-м классе Екатерина не прошла в университет и поступила в Ярославский медицинский колледж, где выучилась на фельдшера. Практику проходила в стационарах, сельских фельдшерско-акушерских пунктах и на скорой помощи, осваивала работу в экстренных и неотложных ситуациях.

На первом курсе во время практики в онкологическом отделении она наблюдала операцию на легких в торакальном отделении. Этот опыт укрепил ее интерес к медицине и помог понять сложность профессии.

«Я поняла, что помощь — это не только диагноз и лечение, но и умение слышать, поддерживать, быть рядом в трудную минуту», — рассказала Екатерина Бакаева.

Во время учебы она дополнительно освоила программу «Скорая и неотложная медицинская помощь». После получения диплома поступила в Российский университет дружбы народов на направление «Логопедия и инклюзивное образование». Там она учится помогать взрослым с нарушениями речи, маленьким детям и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Фельдшер отметила, что соблюдает принципы этики и деонтологии и находит индивидуальный подход к пациентам. Она пожелала им вовремя проходить диспансеризацию, вакцинироваться и заботиться о здоровье, напомнив, что прививки защищают от тяжелых заболеваний.

Привлечение кадров — приоритет программы модернизации первичного звена, которую реализует министерство здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.