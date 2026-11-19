Изнасиловал и убил 2 девочек 32 года назад: расплата настигла бизнесмена

Суд отправил в колонию строгого режима предпринимателя Андрея Шевнина. 32 года назад он изнасиловал и убил двух девочек. Расплата настигла преступника только сейчас, сообщает E1.RU .

Страшное преступление Шевнин совершил в 1994 году. Он изнасиловал и убил двух 13-летних девочек.

Государственный обвинитель просил для обвиняемая срок заключения в 25 лет, при этом защита просила и вовсе оправдать мужчину. На вопросы журналистов в зале суда обвиняемый не ответил.

Шевнина освободили от наказания по двум эпизодам изнасилования из-за истечения срока давности. Мужчину признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 14 лет. Также он выплатит родителям убитых девочек по 2 млн рублей моральной компенсации.

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